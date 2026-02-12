«Сибирь» вырвала победу у «Лады» в овертайме: 27 огненных кадров

Счёт был открыт уже на второй минуте — отличился Дмитрий Кугрышев. Однако гости быстро пришли в себя: на шестой минуте первого периода Архип Неколенко восстановил равновесие. Долгое время шайбы в ворота не летели, и лишь на 18-й минуте третьего периода Вячеслав Лещенко снова вывел хозяев вперёд. Казалось, победа уже в кармане, но за 34 секунды до финальной сирены Райли Савчук перевёл игру в овертайм.