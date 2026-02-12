«Сибирь» вырвала победу у «Лады» в овертайме: 27 огненных кадров

На «Сибирь-Арене» завершился напряжённый матч регулярного чемпионата КХЛ. Новосибирцы одолели тольяттинскую «Ладу» со счётом 3:2, причём исход встречи решился лишь в дополнительное время.
Счёт был открыт уже на второй минуте — отличился Дмитрий Кугрышев. Однако гости быстро пришли в себя: на шестой минуте первого периода Архип Неколенко восстановил равновесие. Долгое время шайбы в ворота не летели, и лишь на 18-й минуте третьего периода Вячеслав Лещенко снова вывел хозяев вперёд. Казалось, победа уже в кармане, но за 34 секунды до финальной сирены Райли Савчук перевёл игру в овертайм.
Там всё решилось быстро: на второй минуте дополнительного времени победную шайбу забросил Антон Косолапов.
Следующий матч «Сибирь» проведёт дома 18 февраля — соперником станет хабаровский «Амур». «Лада» днём ранее отправится на выезд в Астану, где встретится с «Барысом».
