Администрация Калининграда запретила белить деревья в городе

В Калининграде больше не будут белить стволы деревьев. Теперь это прописано как поправка в Правила благоустройства, рассказала в своем телеграм-канале глава городской администрации Елена Дятлова.
Сити-менеджер справедливо назвала побелку деревьев «рудиментом», от него решили избавиться.
«Побелка деревьев на территориях общего пользования теперь под запретом (дворов и территорий различных учреждений не касается)», — прокомментировала Елена Дятлова.
По ее словам, затвердевшая известь или краска закупоривает поры, нарушая газообмен и естественные процессы развития коры. Она «может вызвать химические ожоги, замедлить рост, а также не защищает от болезней так эффективно, как предполагалось ранее».
Поправки в Правила благоустройства обсудят 19 февраля, когда начнется процедура публичных слушаний.