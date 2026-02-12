Вашингтон
Администрация Калининграда запретила белить деревья в городе

Пользы от старой традиции нет никакой.

Источник: Комсомольская правда

В Калининграде больше не будут белить стволы деревьев. Теперь это прописано как поправка в Правила благоустройства, рассказала в своем телеграм-канале глава городской администрации Елена Дятлова.

Сити-менеджер справедливо назвала побелку деревьев «рудиментом», от него решили избавиться.

«Побелка деревьев на территориях общего пользования теперь под запретом (дворов и территорий различных учреждений не касается)», — прокомментировала Елена Дятлова.

По ее словам, затвердевшая известь или краска закупоривает поры, нарушая газообмен и естественные процессы развития коры. Она «может вызвать химические ожоги, замедлить рост, а также не защищает от болезней так эффективно, как предполагалось ранее».

Поправки в Правила благоустройства обсудят 19 февраля, когда начнется процедура публичных слушаний.