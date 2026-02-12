Вашингтон
+1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Москалькова призвала систематизировать законодательство в сфере культуры

Москалькова призвала создать кодифицированный акт о культуре, чтобы сохранить ее.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила создать кодифицированный акт о культуре, чтобы систематизировать законодательство РФ в этой сфере.

Москалькова в ходе круглого стола на тему «Общественный контроль и культура: актуальные вопросы и перспективы» отметила, что сегодня уделяется большое внимание вопросам культуры, защиты памятников, отношений между людьми, правам и свободам человека. Однако законодательство в сфере культуры требует обновления и системного подхода.

«Настало время может быть вообще какой-то кодифицированный акт создать о культуре, с тем чтобы можно было ее сохранить», — сказала Москалькова в ходе своего выступления.

Узнать больше по теме
Татьяна Москалькова: биография омбудсмена по правам человека в РФ
Генерал-майор полиции, депутат Госдумы двух созывов, доктор юриспруденции и философии, кавалер нескольких орденов, активный разработчик законов, направленных на защиту прав человека и борьбу с преступностью. Все это об одном человеке — Татьяне Москальковой, прошедшей путь от простого бухгалтера до российского омбудсмена. Собрали главное из ее биографии.
Читать дальше