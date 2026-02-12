Москалькова призвала систематизировать законодательство в сфере культуры

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила создать кодифицированный акт о культуре, чтобы систематизировать законодательство РФ в этой сфере.
Москалькова в ходе круглого стола на тему «Общественный контроль и культура: актуальные вопросы и перспективы» отметила, что сегодня уделяется большое внимание вопросам культуры, защиты памятников, отношений между людьми, правам и свободам человека. Однако законодательство в сфере культуры требует обновления и системного подхода.
«Настало время может быть вообще какой-то кодифицированный акт создать о культуре, с тем чтобы можно было ее сохранить», — сказала Москалькова в ходе своего выступления.