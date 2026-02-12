Вашингтон
Патриарх Кирилл назвал число храмов в Московской митрополии

Патриарх Кирилл: в Московской митрополии действует 1228 приходов и 1682 храма.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, что в Московской митрополии действует 1228 приходов и 1682 храма.

«В начале выступления предстоятель Русской церкви огласил статистические данные по Московской митрополии. В данный момент в митрополии действует 1228 приходов, 1682 храма, 318 часовен, 23 монастыря и 9 подворий», — говорится на сайте Русской православной церкви (РПЦ) в четверг в сообщении об общем собрании духовенства митрополии, где выступил патриарх.

Общее собрание духовенства Московской митрополии состоялось 12 февраля 2026 года в Зале церковных соборов храма Христа Спасителя под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Священный синод РПЦ 13 апреля 2021 года образовал на территории Московской области Московскую митрополию. В неё входят Коломенская, Балашихинская, Одинцовская, Подольская и Сергиево-Посадская епархии.

