Симоньян в четверг вручит первую премию имени Тиграна Кеосаяна

РИА Новости: Симоньян вручит первую премию Кеосаяна воспитателям из Оренбуржья.

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Воспитательницы детского сада из Оренбуржья, которые защитили детей от нападения мужчины с ножом, в ближайшие дни получат премию имени Тиграна Кеосаяна по одному миллиону рублей каждая, у них уже взяли банковские реквизиты, сообщила РИА Новости главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

«Сегодня я только получила их банковские реквизиты. Одной воспитательнице я отправлю один миллион рублей сегодня, а второй отправлю завтра, так как банк не разрешает в один день отправлять больше, чем один миллион», — сказала Симоньян.

Премию имени Тиграна Кеосаяна Симоньян учредила после того, как узнала об истории воспитательниц из оренбургского Бугуруслана Лии Галеевой и Людмилы Платоновой, которые, рискуя жизнью, защитили детей от маньяка с ножом.

Размер премии составляет миллион рублей. Выбирает получателей премии лично Симоньян.

Пятого февраля мужчина, вооружившись ножом, проник на территорию дошкольного образовательного учреждения в Бугуруслане, а затем в здание детского сада, где ранил одну из воспитательниц, дети не пострадали. Возбуждены уголовные дела по статьям «покушение на убийство» и «халатность».

