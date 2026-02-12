Симоньян назвала премию имени Тиграна Кеосаяна премией хорошего человека

«В один миг пришла эта идея. Мы с Тиграном всегда старались по мере возможности помогать людям, и часто говорили о том, что много есть разных премий для людей, выдающихся в той или иной сфере. А как жалко, что нет премии за то, что человек просто оказался большим молодцом», — сказала Симоньян РИА Новости.