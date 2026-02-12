Симоньян назвала премию имени Тиграна Кеосаяна премией хорошего человека

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала премию имени режиссера Тиграна Кеосаяна «премией хорошего человека».
«В один миг пришла эта идея. Мы с Тиграном всегда старались по мере возможности помогать людям, и часто говорили о том, что много есть разных премий для людей, выдающихся в той или иной сфере. А как жалко, что нет премии за то, что человек просто оказался большим молодцом», — сказала Симоньян РИА Новости.
Она добавила, что ее мужу было бы приятно узнать, что в его честь была учреждена премия, а деньги, которые он оставил семье, пойдут на доброе дело.
«И вот эта премия хорошего человека», — заключила Симоньян.
Премию имени Тиграна Кеосаяна Симоньян учредила после того, как узнала об истории воспитательниц из оренбургского Бугуруслана Лии Галеевой и Людмилы Платоновой, которые, рискуя жизнью, защитили детей от маньяка с ножом.
Размер премии составляет миллион рублей. Выбирает получателей премии лично Симоньян.