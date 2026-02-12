Омичи мечтают о продлении срока ипотечного кредита, чтобы передать его детям

Каждый третий омич мечтает об увеличении максимального срока выплат по ипотечному кредиту. В идеале — на срок до 40−50 лет, чтобы передать оставшуюся сумму кредита по наследству детям.
Неожиданными выводами поделился крупный девелопер Level Group. Там провели исследование на тему, какой срок выплаты ипотечного кредита омичи считают оптимальным и почему.
По данным источника, каждый второй опрошенный омич (46% респондентов), хотел бы выплачивать ипотеку более 20 лет, чтобы снизить размер ежемесячных платежей. А каждый третий (36%) вообще был бы не прочь передать ипотечное бремя по наследству детям.
Закрыть ипотеку раньше установленного срока стараются только 3% респондентов. Еще 19% опрошенных омичей назвали оптимальным сроком выплаты ипотеки период от 10 до 20 лет.
Отметим, что на сегодняшний день установленный максимальный срок выплаты ипотеки в РФ составляет 30 лет.
По данным открытых источников, девелопер Level Group в Омске является застройщиком ЖК «Северное сияние» и «Успешный-2».
Ранее мы писали, что в омском горсовете обсуждается перераспределение средств бюджета Омска.