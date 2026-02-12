Омичи мечтают о продлении срока ипотечного кредита, чтобы передать его детям

По данным источника, каждый второй опрошенный омич (46% респондентов), хотел бы выплачивать ипотеку более 20 лет, чтобы снизить размер ежемесячных платежей. А каждый третий (36%) вообще был бы не прочь передать ипотечное бремя по наследству детям.