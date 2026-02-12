Wildberries рассказал о количестве недобросовестных покупателей

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Wildberries фиксирует только единичные случаи недобросовестного поведения покупателей — каждый из них разбирается отдельно, при необходимости информация предоставляется в правоохранительные органы, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее в феврале в Госдуме состоялось расширенное заседание экспертного совета по развитию платформенной экономики при комитете по экономической политике. Депутаты, представители крупнейших цифровых платформ, банковского сообщества, министерств и профильных ассоциаций обсудили необходимость изменений, которые ограничат возможность злоупотребления правом со стороны недобросовестных потребителей.
«На данный момент мы фиксируем лишь единичные случаи жалоб селлеров по теме недобросовестного поведения клиентов. Если же они подтверждаются, мы оказываем полную поддержку партнеру и в том числе предоставляем всю необходимую информацию правоохранительным органам при получении запроса от них», — сказали в пресс-службе.
Большинство покупателей совершают осознанные заказы и корректно взаимодействуют с продавцами и сервисами платформы. Для противодействия недобросовестному поведению маркетплейс улучшает алгоритмы искусственного интеллекта — это помогает качественно выявлять недобросовестное поведение на платформе и своевременно реагировать на такие действия.
Кроме того, компания находится в рабочем диалоге по инициативам, направленным на предотвращение злоупотреблений при возврате товаров.