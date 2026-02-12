В Ростовской области пенсионеру вернули 800 тысяч рублей, украденные мошенниками

— Сотрудники прокуратуры Октябрьского района провели проверку и установили, что пожилой мужчина перевел крупную сумму по реквизитам, которые продиктовали аферисты по телефону. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», — прокомментировали в надзорном ведомстве.