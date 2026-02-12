В Ростовской области пенсионеру вернули 800 тысяч рублей, украденные мошенниками

В Ростовской области удалось вернуть 800 тысяч рублей пенсионеру, который перевел деньги, будучи обманутым мошенниками. Об этом сообщают в прокуратуре Донского региона.
— Сотрудники прокуратуры Октябрьского района провели проверку и установили, что пожилой мужчина перевел крупную сумму по реквизитам, которые продиктовали аферисты по телефону. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», — прокомментировали в надзорном ведомстве.
Чтобы защитить права пенсионера, прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании неосновательного обогащения с владельца банковского счета, куда ушли деньги. Суд требования удовлетворил.
Исполнение решения суда прокуратура держит на контроле.
