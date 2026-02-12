В администрации президента призвали воспитывать детей на примере героев СВО

Кинопремия «Герои большой страны» учреждена Фондом развития культуры и кинематографии «Страна» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив в 2021 году. С тех пор она раз в два года отмечает проекты, которые показывают сильные человеческие истории, поднимают важные ценностные вопросы и создают образы героев-современников. В этом году на кинопремию были заявлены 532 проекта. В шорт-лист по критериям «индустриального качества» и «17 ценностей — образ героя» вошли 55 фильмов и сериалов.