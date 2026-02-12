Башкирия получила грант 10,2 миллиона рублей на завоз девяти зубров из Беларуси

В Башкирии из Беларуси доставят еще девять беловежских зубров. Грант Президентского фонда природы в размере 10,2 миллиона рублей получила Дирекция по особо охраняемым природным территориям республики. О развитии проекта глава региона Радий Хабиров рассказал в своих соцсетях.
Экологическая программа действует в Башкирии с 2023 года. За два года число животных достигло 25: восемь телят появились на свет уже в республике. К 2030 году поголовье планируют увеличить до 50 особей.
Хабиров обратил внимание, что в начале прошлого века зубры оказались под угрозой полного исчезновения. Он также подчеркнул, что Башкирия — единственный субъект России, где эти животные обитают в естественной среде, без вольеров в природном парке «Мурадымовское ущелье».
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.