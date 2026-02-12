Вашингтон
Омские прокуроры нашли более 2 тысяч нарушений в здравоохранении

В ведомстве подвели итоги работы за 2025 год.

Источник: Комсомольская правда

В прокуратуре Омской области подвели итоги надзорной работы в сфере здравоохранения. За 2025 год в медучреждениях города и области нашли свыше 2 тысяч нарушений.

Оценивались критерии доступности оказания медицинской помощи, укомплектованность врачами и средним медперсоналом, оснащение медицинским оборудованием, соблюдение лицензионной деятельности.

Отдельно в прокуратуре остановились на медицинском освидетельствовании медицинских граждан.

«Выявлены грубые нарушения лицензионных требований, факты фальсификации документов, дающих право на получение мигрантами трудовых патентов», — говорится в сообщении.

Меры прокурорского реагирования по выявленным фактам предприняты разные — от предостережения до возбужденных по итогам прокурорских проверок 14 уголовных дел. К дисциплинарной и административной ответственности привлечены свыше 400 должностных лиц, возбуждены 14 уголовных дел. В целом по результатам проверок внесено свыше 700 актов прокурорского реагирования.

Устранения нарушений и вопросы оказания медицинской помощи находятся на контроле.

Ранее мы рассказывали, чем чреваты для пациентов возможные изменения в системе ОМС.