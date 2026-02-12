Омские прокуроры нашли более 2 тысяч нарушений в здравоохранении

Меры прокурорского реагирования по выявленным фактам предприняты разные — от предостережения до возбужденных по итогам прокурорских проверок 14 уголовных дел. К дисциплинарной и административной ответственности привлечены свыше 400 должностных лиц, возбуждены 14 уголовных дел. В целом по результатам проверок внесено свыше 700 актов прокурорского реагирования.