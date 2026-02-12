Омские прокуроры нашли более 2 тысяч нарушений в здравоохранении

В прокуратуре Омской области подвели итоги надзорной работы в сфере здравоохранения. За 2025 год в медучреждениях города и области нашли свыше 2 тысяч нарушений.
Оценивались критерии доступности оказания медицинской помощи, укомплектованность врачами и средним медперсоналом, оснащение медицинским оборудованием, соблюдение лицензионной деятельности.
Отдельно в прокуратуре остановились на медицинском освидетельствовании медицинских граждан.
«Выявлены грубые нарушения лицензионных требований, факты фальсификации документов, дающих право на получение мигрантами трудовых патентов», — говорится в сообщении.
Меры прокурорского реагирования по выявленным фактам предприняты разные — от предостережения до возбужденных по итогам прокурорских проверок 14 уголовных дел. К дисциплинарной и административной ответственности привлечены свыше 400 должностных лиц, возбуждены 14 уголовных дел. В целом по результатам проверок внесено свыше 700 актов прокурорского реагирования.
Устранения нарушений и вопросы оказания медицинской помощи находятся на контроле.
Ранее мы рассказывали, чем чреваты для пациентов возможные изменения в системе ОМС.