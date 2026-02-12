«Синара» прокомментировала информацию о разрыве концессии по ростовскому трамваю

Напомним, контракт на 25 лет подписали в марте 2023 года. За это время подрядчик проложил 6,3 километра путей в Левенцовке, установил тяговую подстанцию и реконструировал семь вагонов. В депо уже проходит пуско-наладку инновационный трехсекционный трамвай, созданный специально для Ростова. Все работы компания вела за собственный счет.