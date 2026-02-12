«Синара» прокомментировала информацию о разрыве концессии по ростовскому трамваю

В ГК «Синара» прокомментировали информацию о возможном расторжении концессионного соглашения по проекту Ростовского трамвая. Позицию предприятия озвучили представители компании в беседе с корреспондентом «КП — Ростов-на-Дону».
В последнее время в СМИ появились слухи о том, что проект развития трамвайной сети могут закрыть. В «Синара — ГТР Ростов-на-Дону» подчеркнули: компания работает по действующему договору и не выходила с предложением его разорвать.
— Мы продолжаем исполнять свои обязательства. Ранее публичная сторона приостановила реализацию концессии и заявила о необходимости пересмотра параметров, — сообщили в организации.
При этом в компании подтвердили, что переговоры о расторжении действительно ведутся.
— Сейчас все стороны обсуждают условия досрочного прекращения концессионного соглашения, — уточнили в «Синаре».
Напомним, контракт на 25 лет подписали в марте 2023 года. За это время подрядчик проложил 6,3 километра путей в Левенцовке, установил тяговую подстанцию и реконструировал семь вагонов. В депо уже проходит пуско-наладку инновационный трехсекционный трамвай, созданный специально для Ростова. Все работы компания вела за собственный счет.
Официальных комментариев от властей Ростова и области по этому вопросу пока не поступало.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.