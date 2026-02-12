Эксперты считают, что мир движется к «точке невозврата» в глобальном потеплении

По информации газеты The Guardian, проведенное специалистами исследование показывает, что продолжающееся глобальное потепление может спровоцировать переломные моменты в климате и в конечном итоге привести к «парниковой Земле». Когда при повышении температуры на 3−4°C «экономика и общество перестанут функционировать» в привычном виде.