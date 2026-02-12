Эксперты считают, что мир движется к «точке невозврата» в глобальном потеплении

ЛОНДОН, 12 февраля. /ТАСС/. Климат на Земле становится все ближе к «точке невозврата», после которой неконтролируемое глобальное потепление уже невозможно остановить. К такому выводу пришли ученые из американской организации Terrestrial Ecosystems Research Associates (TERA) и Потсдамского института.
По информации газеты The Guardian, проведенное специалистами исследование показывает, что продолжающееся глобальное потепление может спровоцировать переломные моменты в климате и в конечном итоге привести к «парниковой Земле». Когда при повышении температуры на 3−4°C «экономика и общество перестанут функционировать» в привычном виде.
Специалисты также пришли к выводу, что ученые недооценили скорость глобального потепления. Еще в 2024 году был преодолен установленный Парижским соглашением предельный уровень потепления в 1,5°C вопреки прогнозам о более позднем переходе рубежа.
«Вполне вероятно, что глобальные температуры уже стали самыми высокими за последние 125 тыс. лет, если не больше, и что изменение климата происходит быстрее, чем прогнозировали многие ученые», — приводит газета слова доктора Кристофера Вульфа, научного сотрудника TERA.
По словам исследователей, политики и общественность по большей части не осознают рисков, связанных со стремительным приближением климата Земли к «точке невозврата». Для возвращения к безопасному уровню потребуются невозможные масштабы декарбонизации, нейтрализации углекислого газа из атмосферы планеты, подчеркивают ученые.