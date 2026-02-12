В РПЦ рассказали, кому разрешены послабления в Великий пост

Священник Русской православной церкви Владислав Береговой объяснил, что для верующих, которым разрешены послабления в Великий пост, никакого наказания за послабления в меню не последует. Этим он поделился в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».
В 2026 году пост продлится с 23 февраля по 11 апреля. Отец Владислав отметил, что гастрономический устав — это ориентир, а не норматив для наказания. По его словам, требовать от всех одинаковой строгости так же странно, как ставить двойку первокласснику за то, что он не бегает, как олимпийский чемпион.
Священнослужитель пояснил, что смягчить пост можно только по благословению духовника. Это касается беременных, кормящих матерей, детей, пожилых, военных, спортсменов и тех, кто вынужден питаться в столовых — например, школьников или студентов.
Он подчеркнул, что если благословение получено, то наказание просто немыслимо — нельзя наказывать за то, что разрешил себе сам. Однако тем, кто не может ограничивать себя в еде, батюшка рекомендовал строже соблюдать духовную сторону: чаще молиться, посещать храм, читать Евангелие и помогать ближним.
Послабление в пище не дает права лениться в молитве, добавил отец Владислав. Если же верующий без уважительной причины нарушил пост, он может прийти на исповедь, чтобы получить прощение и силы продолжать говение.
Напомним, что Светлый праздник Пасхи предваряет Великий пост, который считается временем для духовного очищения. По одному из мнений, Великий Пост был установлен в память о постном подвиге Христа, который после Своего Крещения 40 дней без воды и еды находился в пустыне.