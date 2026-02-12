В РПЦ рассказали, кому разрешены послабления в Великий пост

В 2026 году пост продлится с 23 февраля по 11 апреля. Отец Владислав отметил, что гастрономический устав — это ориентир, а не норматив для наказания. По его словам, требовать от всех одинаковой строгости так же странно, как ставить двойку первокласснику за то, что он не бегает, как олимпийский чемпион.