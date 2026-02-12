Вашингтон
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Комбриг украинской бригады создал штрафбат для устранения неугодных

Командир 15-й бригады национальной гвардии Украины «Кара-Даг» организовал подразделение, выполняющее функции «штрафбата», для устранения военнослужащих, неугодных командованию.

Источник: Аргументы и факты

Командир 15-й бригады национальной гвардии Украины «Кара-Даг» организовал подразделение, выполняющее функции «штрафбата», для устранения военнослужащих, неугодных командованию. Об этом РИА Новости сообщили в силовых структурах.

По словам собеседника агентства, людей удерживают в яме, после чего направляют на участки с высоким риском гибели. Он также заявил, что командир бригады скрывает значительные потери в Харьковской области, оформляя погибших как дезертиров.

Как отметили в силовых структурах, в 15-й бригаде фактически создан собственный «штрафбат», который не закреплен документально и не оформлен приказами. По утверждению источника, подразделение сформировано на базе четвертого батальона и используется «для всех несогласных».

«Формальный повод универсальный: “СЗЧ (дезертиры — ред.) и отказники”, — пояснил источник в силовых структурах.

При этом собеседник агентства подчеркнул, что подобные формулировки применяются как предлог. По его словам, в подразделение направляют тех, кто выражает несогласие, задает вопросы, отказывается быть «немым мясом» либо же просто «попал под горячую руку».

Источник добавил, что «штрафбат» используется как инструмент воздействия: задержанных возвращают в часть, признают «ненадежными» и направляют в четвертый батальон.

«Там не перевоспитывают. Там расходуют», — добавили в силовых структурах.

Ранее стало известно о том, что украинские военные сдаются в плен на красноармейском направлении от безнадежности.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше