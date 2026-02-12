Комбриг украинской бригады создал штрафбат для устранения неугодных

Командир 15-й бригады национальной гвардии Украины «Кара-Даг» организовал подразделение, выполняющее функции «штрафбата», для устранения военнослужащих, неугодных командованию. Об этом РИА Новости сообщили в силовых структурах.
По словам собеседника агентства, людей удерживают в яме, после чего направляют на участки с высоким риском гибели. Он также заявил, что командир бригады скрывает значительные потери в Харьковской области, оформляя погибших как дезертиров.
Как отметили в силовых структурах, в 15-й бригаде фактически создан собственный «штрафбат», который не закреплен документально и не оформлен приказами. По утверждению источника, подразделение сформировано на базе четвертого батальона и используется «для всех несогласных».
«Формальный повод универсальный: “СЗЧ (дезертиры — ред.) и отказники”, — пояснил источник в силовых структурах.
При этом собеседник агентства подчеркнул, что подобные формулировки применяются как предлог. По его словам, в подразделение направляют тех, кто выражает несогласие, задает вопросы, отказывается быть «немым мясом» либо же просто «попал под горячую руку».
Источник добавил, что «штрафбат» используется как инструмент воздействия: задержанных возвращают в часть, признают «ненадежными» и направляют в четвертый батальон.
«Там не перевоспитывают. Там расходуют», — добавили в силовых структурах.
Ранее стало известно о том, что украинские военные сдаются в плен на красноармейском направлении от безнадежности.