Дмитрий Миляев на Международном конгрессе госуправления представил выстроенную в Тульской области систему взаимодействия органов власти с жителями

Глава Тульской области Дмитрий Миляев на Первом Международном конгрессе государственного управления в Москве рассказал о региональном опыте поддержки муниципалитетов и реализации проекта «Наш район». Программа, созданная по инициативе губернатора, помогает решать наиболее насущные задачи, стоящие перед муниципальными властями. В их числе — ремонт сельских дорог, установка модульных клубов, строительство детских площадок, модернизация объектов ЖКХ и другие вопросы.
По словам Дмитрия Миляева, сейчас по программе «Наш район» регион обновляет 26 советских стадионов. Шесть из них модернизировали в прошлом году, реконструкцию еще шести планируют провести в 2026 году.
Глава региона особо отметил успешные практики Тульской области по созданию транспортной доступности социальных и спортивных объектов. Регион одним из первых начал предоставлять трансфер для дошкольников в детские сады на специальных автобусах. В ближайшее время такой же трансфер запустят для юных спортсменов. Школьников из сельской местности будут возить на тренировки в спортивные секции.
Дмитрий Миляев также рассказал о едином подходе работы, сформированном региональными властями для всех муниципалитетов. Правительство Тульской области создает единые подходы к содержанию общественных пространств, организации детских площадок, пляжей и других объектов. Такой формат помогает районным властям эффективней выстраивать работу.
«Мы делаем некую кальку на все муниципалитеты, чтобы им было проще ориентироваться, обеспечивать единообразие подходов», — сообщил Дмитрий Миляев.
Еще одним направлением поддержки муниципалитетов является внедрение цифровых технологий в государственное управление.
«Цифровые технологии и возможности искусственного интеллекта способны сделать работу государственного служащего более оперативной и удобной, но при этом важно понимать, что чиновник не должен быть бесчеловечным», — подчеркнул Дмитрий Миляев.
С 2022 года в Тульской области работает Ситуационный центр губернатора. Он объединяет сразу несколько платформ: «Открытый регион 71», телефон доверия Губернатора, Единую дежурную диспетчерскую службу и платформу обратной связи. «Все стекается в единую информационную систему, которая позволяет организовать взаимодействие с жителями, а также внутри Правительства региона и муниципалитетов. Работа ведется в режиме 24/7», — рассказал глава области.
Дмитрий Миляев подчеркнул, что главными качествами сотрудников органов муниципального управления всегда должны оставаться доброта и чуткость. Губернатор поблагодарил коллег из муниципальных образований за добросовестный труд.
«Никогда не забывайте, что чиновник — это человек, состоящий на службе Отечеству и людям», — отметил глава Тульской области.