Дмитрий Миляев на Международном конгрессе госуправления представил выстроенную в Тульской области систему взаимодействия органов власти с жителями

Глава региона особо отметил успешные практики Тульской области по созданию транспортной доступности социальных и спортивных объектов. Регион одним из первых начал предоставлять трансфер для дошкольников в детские сады на специальных автобусах. В ближайшее время такой же трансфер запустят для юных спортсменов. Школьников из сельской местности будут возить на тренировки в спортивные секции.