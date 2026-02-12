Студенты Донбасской академии строительства прибыли в Москву для стажировки

Представители Минстроя РФ приняли в Москве студентов Донбасской национальной академии строительства и архитектуры, которые приехали в столицу на стажировку в Единый институт пространственного планирования России.
В течение шести месяцев 11 студентов Донбасского филиала МГСУ будут вместе с экспертами института участвовать в разработке градостроительных проектов. После окончания практики они вернутся в Донецк и продолжат работу над проектами.
Стажировка проходит в ключевых подразделениях федерального института: градостроительных управлениях, отделе архитектурно-градостроительных решений, экологической мастерской, а также в управлениях инженерной инфраструктуры и экономических исследований. Это даст студентам хорошие навыки по целому спектру направлений в сфере строительства и градопланирования.
«Это важнейшее направление — формирование кадрового потенциала. Ключевой приоритет в программе социально-экономического развития новых регионов в целом и ДНР — восстановление жилого фонда, а также объектов социально значимой и обеспечивающей инфраструктуры. После окончания стажировки и возвращения домой студенты ДонНАСА смогут применить полученный опыт на практике — на благо своего региона», — сказал руководитель ведомства Ирек Файзуллин.
В ходе мероприятия первый замминистра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин и директор ЕИПП РФ Дина Саттарова вручили студентам именные бэйджи ФАУ «Единый институт пространственного планирования Российской Федерации».
Руководство Донецкой Народной Республики также оказывает студентам всестороннюю поддержку. Глава ДНР Денис Пушилин лично участвовал в организации их стажировки и поездки в Москву.
«В стенах родной академии вы получили знания и умения. Теперь у вас есть уникальная возможность — перенять опыт у старших коллег. Единый институт пространственного планирования последние 4 года работает над созданием генеральных планов для городов Донбасса. Мы благодарны коллегам за помощь», — сказал Пушилин.
Следует отметить, что торжественная встреча прошла в символичную дату — в день, когда исполнилось четыре года с момента вывода Единого института пространственного планирования на федеральный уровень. 12 февраля 2022 года бывшее столичное ГАУ по распоряжению российского правительства было передано в ведение Минстроя России.
Саттарова напомнила, что за последние три года институт подготовил свыше 200 документов для ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей. Среди них числятся генеральные планы, схемы территориального планирования, архитектурно-градостроительные концепции, а также проекты планировки территорий. По ее словам, в 2026 году запланирована разработка еще 98 проектов для новых регионов. И уже к этой работе подключат стажеров из ДонНАСА. Она уточнила, в данный момент ЕИПП РФ формирует свой филиал в Донецке.
Для студентов Единого института пространственного планирования эта стажировка стала продолжением системной работы по налаживанию сотрудничества с ведущими отраслевыми вузами. Студенты смогут познакомиться с современными методами в сфере градостроительства, поработать с практикующими специалистами. А по итогам программы учащиеся получат документы, подтверждающие повышение квалификации.
Партнером инициативы выступил Московский политех. Университет участвует в федеральной программе поддержки вузов воссоединившихся с Россией регионов. На время стажировки студенты будут жить в одном из корпусов Мосполитеха. Это позволит им быстрее адаптироваться в городе и завести профессиональные и личные контакты.