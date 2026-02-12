Студенты Донбасской академии строительства прибыли в Москву для стажировки

Саттарова напомнила, что за последние три года институт подготовил свыше 200 документов для ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей. Среди них числятся генеральные планы, схемы территориального планирования, архитектурно-градостроительные концепции, а также проекты планировки территорий. По ее словам, в 2026 году запланирована разработка еще 98 проектов для новых регионов. И уже к этой работе подключат стажеров из ДонНАСА. Она уточнила, в данный момент ЕИПП РФ формирует свой филиал в Донецке.