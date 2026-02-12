Один из самых влиятельных военных Нигера, генерал Амаду Ибро, призвал граждан страны готовиться к конфликту с Францией, обвинив Париж в попытках дестабилизировать ситуацию в Нигере. Об этом сообщает журнал Jeune Afrique.
Ибро выступил в среду, 11 февраля, на митинге в столичном стадионе Ниамеи. По его словам, Париж и сам «намерен начать войну с Нигером».
— Знайте, мы собираемся воевать с Францией. Раньше мы не воевали, но теперь собираемся воевать с Францией, — приводит слова генерала ТАСС.
Такое заявление вызвало бурную реакцию у присутствующих, которые начали аплодировать и скандировать «долой Францию».
При этом Нигер периодически сталкивается и с нападениями боевиков. 29 января стало известно, что в Ниамее, столице африканского государства Нигер, раздались звуки стрельбы и взрывы. Интенсивная перестрелка, продолжавшаяся более часа, произошла недалеко от международного аэропорта города.
Спустя несколько дней стало известно, что атака террористов на международный аэропорт Ниамея, столицы Нигера, была отбита совместными усилиями местных военных и Африканского корпуса Минобороны России.