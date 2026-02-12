Нигерийский генерал заявил, что его страна собирается воевать с Францией

При этом Нигер периодически сталкивается и с нападениями боевиков. 29 января стало известно, что в Ниамее, столице африканского государства Нигер, раздались звуки стрельбы и взрывы. Интенсивная перестрелка, продолжавшаяся более часа, произошла недалеко от международного аэропорта города.