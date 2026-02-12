Вашингтон
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

YouTube удалил блог журналиста Чадиной после премьеры проекта «Громче слов»

Канал жены участника СВО оказался самым быстрорастущим в политическом сегменте в 2025 году.

Источник: Аргументы и факты

Видеохостинг YouTube удалил канал журналиста, волонтера и жены участника СВО Марии Чадиной без объяснения конкретных причин.

В своем блоге она не только публиковала анализ новостной политической повестки, но и выступала от лица тысяч российских матерей, жен и невест, которые ждут возвращения своих мужчин домой. В 2025 году блог Чадиной оказался самым быстрорастущим в политическом сегменте.

Примечательно, что ее канал был заблокирован через день после выхода проекта «Громче слов» с участием актрисы Ники Здорик. В интервью она коснулась в том числе темы спецоперации, которая легла в основу сериала «Ландыши», где артистка выступила в роли главной героини.

В личном Telegram-канале Чадина прокомментировала ситуацию с блокировкой ее канала в YouTube, отметив, что западные корпорации упрекают Россию в «цензуре» и при этом душат реальный контент о нашей стране, блокируют аккаунты, называя это «правом платформы».

Ранее сообщалось о выходе первого выпуска нового документального интервью-проекта Марии Чадиной «Громче слов». Первой гостьей проекта стала российская актриса Ника Здорик, она рассказала о своем детстве, первом опыте работы в кино, патриархальных ценностях и поддержке, которой «Ландыши» стали для многих женщин России.