YouTube удалил блог журналиста Чадиной после премьеры проекта «Громче слов»

Видеохостинг YouTube удалил канал журналиста, волонтера и жены участника СВО Марии Чадиной без объяснения конкретных причин.
В своем блоге она не только публиковала анализ новостной политической повестки, но и выступала от лица тысяч российских матерей, жен и невест, которые ждут возвращения своих мужчин домой. В 2025 году блог Чадиной оказался самым быстрорастущим в политическом сегменте.
Примечательно, что ее канал был заблокирован через день после выхода проекта «Громче слов» с участием актрисы Ники Здорик. В интервью она коснулась в том числе темы спецоперации, которая легла в основу сериала «Ландыши», где артистка выступила в роли главной героини.
В личном Telegram-канале Чадина прокомментировала ситуацию с блокировкой ее канала в YouTube, отметив, что западные корпорации упрекают Россию в «цензуре» и при этом душат реальный контент о нашей стране, блокируют аккаунты, называя это «правом платформы».
Ранее сообщалось о выходе первого выпуска нового документального интервью-проекта Марии Чадиной «Громче слов». Первой гостьей проекта стала российская актриса Ника Здорик, она рассказала о своем детстве, первом опыте работы в кино, патриархальных ценностях и поддержке, которой «Ландыши» стали для многих женщин России.