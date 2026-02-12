Средняя температура воздуха в России может вырасти на 3 градуса: что это изменит

По словам климатолога, самую большую опасность для здоровья людей представляет именно аномальная жара. Он пояснил, что от холода человек может укрыться, тогда как спастись от экстремального зноя практически невозможно. Эксперт подчеркнул, что уязвимы все: от жителей мегаполисов до отдаленных поселков.