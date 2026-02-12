Средняя температура воздуха в России может вырасти на 3 градуса: что это изменит

В ближайшие годы средняя температура воздуха на территории России может подняться на 2,5−3 градуса Цельсия. Это приведет к серьезным проблемам как для экономики, так и для обычных людей, предупредил климатолог Михаил Юлкин в беседе с «Абзацем».
Михаил Юлкин рассказал, что эксперты из Высшей школы экономики уже провели анализ возможных рисков для разных частей страны. Согласно этим данным, южные регионы столкнутся с сильными засухами. Для севера и Сибири главными угрозами станут разрушительные лесные пожары и стремительное таяние вечной мерзлоты.
По словам климатолога, самую большую опасность для здоровья людей представляет именно аномальная жара. Он пояснил, что от холода человек может укрыться, тогда как спастись от экстремального зноя практически невозможно. Эксперт подчеркнул, что уязвимы все: от жителей мегаполисов до отдаленных поселков.
Экономические последствия климатолог назвал не менее пугающими. Юлкин обратил внимание, что таяние мерзлоты разрушает почву: земля заболачивается, проваливается и буквально уходит из-под ног. Это напрямую угрожает добыче нефти и газа в Сибири, а ведь эти ресурсы являются основой экспортного потенциала страны и источником тепла и света в домах россиян.
