Эксперт Чумаков рассказал об опасности астероидов для Земли

Даже безопасный астероид может стать угрозой для Земли, если гравитация планет изменит его орбиту. Об этом рассказал «Известиям» почетный доктор наук, преподаватель Сергей Чумаков.
По словам специалиста, небесные тела попадают под гравитационное влияние планет. При этом их столкновения друг с другом крайне редки.
Чумаков подчеркнул, что такой сценарий маловероятен, но исключать его нельзя. Опасность представляет объект диаметром более десяти метров с достаточной плотностью. Он может долететь до поверхности Земли или взорваться в атмосфере, как Челябинский метеорит при диаметре менее 20 метров. Тунгусское тело достигало ста метров.
Ученый отметил, что именно небольших астероидов, сравнимых с этими объектами, открыто больше всего, и сближаются они с планетой гораздо чаще километровых. Орбиты крупных астероидов известны и предсказуемы, угрозы они не представляют, однако главная проблема, по мнению Чумакова, — неоткрытые тела, траектории которых пока не вычислены.
Новая корональная дыра на Солнце может оказать влияние на Землю в ближайшие дни, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, передает «Газета.Ru». Очертания области с разомкнутыми магнитными линиями уже практически сформировались, однако геомагнитная обстановка пока остается спокойной. Ученые зафиксировали лишь незначительное превышение скорости солнечного ветра и короткие слабые возмущения. Специалисты отметили, что февраль проходит гораздо спокойнее января. По их прогнозам, как минимум до конца недели звезда не преподнесет сюрпризов.
Ранее сообщалось, что объект 3I/ATLAS разбрызгивает воду по Солнечной системе.