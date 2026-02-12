С 1 марта все вывески в Ростове и области должны быть на русском языке

С 1 марта в Ростове-на-Дону, как и по всей стране, все вывески должны быть на русском языке. Это следует из принятого Госдумой РФ закона.
Документ вступает в силу 1 марта 2026 года. На переходный период дается один год. Под действие закона попадают названия организаций, навигация внутри зданий и на территории, режим работы, ценники, информация об акциях и правила оказания услуг. Слова «скидка», «открыто», «закрыто», «вход», «выход», «касса» теперь тоже должны быть написаны по-русски.
Застройщиков нововведение тоже коснется. Коммерческие названия жилых комплексов и других объектов строительства в рекламе разрешат писать только кириллицей.
При этом закон не распространяется на товарные знаки и фирменные наименования. Иностранный язык не запрещен, но теперь он может использоваться лишь как дубль. Текст должен полностью совпадать по смыслу, а оформление — быть равнозначным. Прятать русские слова или делать их мельче нельзя.
Контролировать исполнение поручено Роспотребнадзору. За нарушения предусмотрены штрафы за нарушения прав потребилетей по статье 14.8 КоАП: для ИП — от 500 до 1000 рублей, для юрлиц — от пяти до десяти тысяч рублей.
Муниципалитеты будут следить за фасадами и выдачей разрешений. Если вывеска не соответствует новым требованиям, предприниматель получит отказ на установку конструкции или изменение фасада.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.