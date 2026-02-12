От медицины до авиации: что вузы РФ и Беларуси предлагают абитуриентам

Международная специализированная выставка «Образование и карьера» открылась в четверг в минской «Ромашке» на проспекте Победителей, 14.
Ее проводят для того, чтобы помочь абитуриентам определиться с будущей профессией. Всего участие в форуме принимают свыше 170 участников — это высшие учебные заведения Беларуси и России, колледжи, лицеи, институты последипломного образования, образовательные центры, школы по изучению иностранных языков.
Интересна выставка будет и выпускникам вузов: на ней присутствует множество потенциальных работодателей, с которыми можно договориться о стажировке.
Посмотреть здесь есть на что. Для гостей выставки приготовили различные активности: викторины, презентации, можно пробоваться себя в роли оператора дрона.
Sputnik прошелся по выставке и узнал, что вузы Беларуси и России предлагают абитуриентам.
Разобрать автомат и поуправлять дроном.
Военная академия предлагает посетителям проверить себя в сборке/разборке автомата Калашникова. По наблюдениям, это оказался один из самых популярных стендов в первый день работы выставки. Причем, свои силы пробовали и девушки, а после активно фотографировались с курсантами. Парни такому внимаю были очень рады.
Здесь же можно поуправлять дроном на тренажере. Начальник группы профориентационной работы довузовской подготовки Военной академии, подполковник Андрей Юйко отметил, что в академии курсанты обучаются на семи факультетах по 14 специальностям.
«Все специальности у нас актуальны и востребованы. Это показал и конкурс в 2025-м. С прошлого года у нас работает кафедра специальной подготовки и боевого применения беспилотных авиационных комплексов. Все курсанты получают допуск на право управления беспилотниками. Также все у нас обучаются на водительскую категорию С», — рассказал он.
Учиться в Военной академии предстоит четыре года.
В БГМУ собираются открыть новую кафедру.
Главный медицинский вуз Беларуси — БГМУ — активно внедряет передовые разработки в процесс обучения, интерес к специальностям по-прежнему высокий. То и дело к стенду походят молодые люди, задают интересующие их вопросы. Поступить сюда — задача не из простых, конкурс очень большой.
Доцент кафедры репродуктивного здоровья, перинатологии и медицинской генетики БГМУ Светлана Креер обратила внимание на то, что самая популярная специальность в вузе — стоматология и лечебный факультет.
«Остальные факультеты также популярные, но цифры поступления на них чуть ниже. Белорусы и иностранные студенты активно обучаются и, самое главное, они мотивированные», — подчеркнула она.
Из новых направлений в университете в текущем году планируется организация новой кафедры по изучению искусственного интеллекта.
«Наша наука не стоит на месте, мировые технологии заставляют нас развиваться, поэтому у нас будет новое направление. Я надеюсь, это позволит всем студентам освоить искусственный интеллект. Это будет помощник и оптимизирует нашу образовательную деятельность», — добавила Креер.
Белорусские студенты хорошо подготовлены.
Белорусы могут поступать в вузы РФ, в том числе по квоте Россотрудничества — всего 1300 мест. Один из популярных выборов — РТУ МИРЭА.
Его представитель Елена Слезкина обратила внимание на то, что белорусы интересуются обучением в вузе, их становится все больше с каждым годом.
«Чуть более 50 граждан Беларуси обучаются у нас. В прошлом году 20 человек поступило. Направления у нас одни из востребованных — в области IT-технологий, искусственного интеллекта. Ребята из Беларуси очень сильные и старательные», — отметила она.
По словам представителя российского вуза, абитуриентам из республики рады, а университет предлагает активную внеучебную жизнь, которая раскрывает таланты. РТУ МИРЭА предлагает студентам широкий выбор спортивных секций, творческих кружков. Каждый сможет себя проявить при желании.
Учиться сложно, но интересно.
Стенд Ульяновского института гражданской авиации имени главного маршала авиации Б. П. Бугаева представляет белорус Эдвард Одинцов. Он охотно рассказывает о преимуществах вуза, но сразу предупреждает: «учиться здесь сложно, но зато интересно».
Представитель института подчеркнул, что вместо ЕГЭ или ЦТ можно сдать вступительные экзамены. Конкурс большой и достигает восьми человек на место.
Срок очного обучения на пилота — пять лет. При поступлении на бюджет институт предоставляет форму, общежитие и стипендию (от трех до 12 тысяч российских рублей). Последняя зависит от успеваемости.
«Иностранные студенты могут поступить на бюджет. Все общежития у нас новые, у каждого свой личный душ. Условия созданы, чтобы курсант учился. Инженер-пилот — самая популярная специальность. У нас порядка 18 белорусов обучаются. Двоих, правда, призвали в армию в республике. Институт им пошел навстречу и предоставил академический отпуск», — рассказал Одинцов.
Многие студенты из РФ остаются в Беларуси.
Стенд Белгосуниверситета находится сразу у входа в павильон «Ромашки». Здесь — не протолкнуться, интересующихся очень много. Представитель БГУ Дарья Коробач подчеркнула, что вуз является популярным выбором у иностранцев.
Притом, по ее словам, российских студентов в БГУ обучается около 38% от общего числа студентов, или несколько тысяч человек.
«Самые популярный выбор — юридический факультет, международные отношения, недалеко отошел факультет журналистики. Многие остаются жить и работать в Беларуси — порядка 70%», — рассказала она.
Выставка «Образование и карьера» будет работать с 12 по 14 февраля с 10:00 до 18:00. В воскресенье ее двери будут открыты с 10:00 до 16:00. В прошлом году выставку за три дня посетили свыше 18 тысяч человек. Этот рекорд может быть побит в 2026-м. Посмотреть здесь есть на что. Особенно тем, кто еще не знает, какую профессию выбрать.