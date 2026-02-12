От медицины до авиации: что вузы РФ и Беларуси предлагают абитуриентам

«Все специальности у нас актуальны и востребованы. Это показал и конкурс в 2025-м. С прошлого года у нас работает кафедра специальной подготовки и боевого применения беспилотных авиационных комплексов. Все курсанты получают допуск на право управления беспилотниками. Также все у нас обучаются на водительскую категорию С», — рассказал он.