Более 2000 автомобилей застряли на дорогах на юге Казахстана

АСТАНА, 12 фев — Sputnik. На трассах в южных регионах скопилось около 2200 автомобилей, сообщает Polisia.kz.
Правоохранители сообщают, что безопасность на дорогах круглосуточно обеспечивают порядка 400 сотрудников полиции.
«На перевале Куюк в Жуалынском районе полицейские помогли Оксане Шевчук — многодетной матери, находящейся на восьмом месяце беременности. Женщина работает дальнобойщицей и из-за метели не смогла продолжить путь», — рассказали полицейские.
Сотрудники напоили ее горячим чаем, обеспечили питанием и сопроводили в ближайший пункт обогрева.
В связи с неблагоприятными погодными условиями движение на ряде направлений временно закрыто.