Посольство Беларуси заявило о приостановке вылетов на Кубу

Авиасообщение приостановлено между Минском и Кубой.

Источник: Комсомольская правда

Вылеты на Кубу из Минска приостановились на неопределенный срок, пишет БелТА.

Как рассказали в посольстве Беларуси, белорусы, которые находятся на Кубе, могут спланировать свое возвращение согласно графику авиакомпаний.

— Информируем белорусских туристов, планирующих поездку на Кубу, что вылеты приостановлены на неопределенный срок, — сказали в посольстве Беларуси в Кубе.

Известно, что авиакомпании «Россия» организовывает вывоз пассажиров, кроме граждан Кубы, рейсы Варадеро-Москва на 12, 14, 17, 19, 21 февраля и Гавана-Москва на 16 февраля. Также вывозные рейсы организовывает авиакомпании Nordwind.

По внештатной ситуации следует связаться с авиакомпанией или по телефону консульского отдела посольства.

Тем временем МИД Беларуси раскрыл детали переговоров с чиновником из МИД Франции в Минске.

Мы писали также, что МИД РФ указал на планы Запада оторвать Беларусь от России: «Сделать любыми способами». Еще МИД России предупредил о последствиях гипотетического госпереворота в Беларуси.

И еще, как мы писали, Россия продолжает формировать позицию по Совету мира, куда вошла Беларусь.

