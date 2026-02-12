Эксперт Бондарь: Россиян могут лишить квартиры и машины за неуплату ЖКУ

— Потерять свое жилье можно, но только в определенных ситуациях. Например, если квартира куплена в кредит и находится в залоге у банка, то при систематической неуплате банк через суд может ее реализовать. Вторая ситуация, когда жилье было приобретено на деньги, полученные преступным путем. В таком случае оно может быть конфисковано, — подчеркнул эксперт в беседе с порталом «Абзац».