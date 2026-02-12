Эксперт Бондарь: Россиян могут лишить квартиры и машины за неуплату ЖКУ

При неуплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) россиянам могут запретить выезжать за границу, а также конфисковать автомобиль и изъять единственное жилье. Об этом рассказал специалист в области ЖКХ Дмитрий Бондарь.
По его словам, при появлении долга управляющая компания получает судебный приказ, и собственник может оспорить его в течение следующих 10 дней. С 31-го дня просрочки начинают начисляться пени по фиксированной ставке в размере 9,5 процента годовых. Бондарь отметил, что долг свыше 30 тысяч рублей может привести к запрету на выезд за границу и аресту банковских счетов.
— Потерять свое жилье можно, но только в определенных ситуациях. Например, если квартира куплена в кредит и находится в залоге у банка, то при систематической неуплате банк через суд может ее реализовать. Вторая ситуация, когда жилье было приобретено на деньги, полученные преступным путем. В таком случае оно может быть конфисковано, — подчеркнул эксперт в беседе с порталом «Абзац».
11 февраля председатель Госдумы Вячеслав Володин высказался, что все депутаты парламента согласны с тем, что в России нужен особый контроль за тарифами на жилищно-коммунальные услуги. По его словам, Госдума одобрила законопроекты, которые наделяют Федеральную антимонопольную службу дополнительными полномочиями.