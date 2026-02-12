Омский бизнес смог заплатить налогов меньше, чем в прошлом году

Данные о наполняемости консолидированного бюджета Омской области привели в УФНС по Омской области. Основную часть поступлений в бюджет (41,2%) обеспечили сами омичи, отдав 13% от своих зарплат в качестве налога на доходы физических лиц. Акцизы на подакцизные товары составили в структуре бюджета 36%. А вот налог на прибыль организаций всего 18,1% — омский бизнес мог заплатить налогов меньше, чем в прошлом году.