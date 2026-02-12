Вашингтон
Терапевт Волгина рассказала о болезнях, связанных с сухостью кожи

Врач Ирина Волгина заявила, что сухость кожи может быть связана с сахарным диабетом.

Источник: Аргументы и факты

Сухость кожи может указывать на серьезные заболевания, а не только на недостаток ухода. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщила доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения, терапевт Ирина Волгина.

В числе внутренних причин врач назвала атопический дерматит, экзему, псориаз, ихтиоз, сахарный диабет, патологии щитовидной железы и желудочно-кишечного тракта. Спровоцировать сухость способен и длительный прием мочегонных средств, ретиноидов и некоторых других препаратов.

Кроме того, Волгина отметила влияние образа жизни. Кожа теряет влагу при несбалансированном питании с обилием рафинированных углеводов и трансжиров, дефиците витаминов и недостатке чистой воды. Она уточнила, что кофе без последующего восполнения жидкости также ведет к обезвоживанию. Еще одним фактором терапевт назвала курение.

Ранее косметолог Екатерина Анчикова назвала средство, которое позволит отсрочить старение.