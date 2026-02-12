Терапевт Волгина рассказала о болезнях, связанных с сухостью кожи

Кроме того, Волгина отметила влияние образа жизни. Кожа теряет влагу при несбалансированном питании с обилием рафинированных углеводов и трансжиров, дефиците витаминов и недостатке чистой воды. Она уточнила, что кофе без последующего восполнения жидкости также ведет к обезвоживанию. Еще одним фактором терапевт назвала курение.