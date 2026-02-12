«Существенно ниже инфляции»: в ЦРПТ объяснили, почему чай не подорожает из-за маркировки

«Это подтверждает опыт 33 отраслей, где она уже внедрена. По данным ИГМУ ВШЭ, потенциальное (предельное) влияние внедрения маркировки на цены для отдельных видов растворимых напитков за 6 лет оценивается в 0,2%, что существенно ниже инфляции. При этом благодаря вытеснению с рынка нелегальной продукции добросовестные предприниматели увеличивают свою рыночную долю, как результат — зарабатывают больше», — говорится в сообщении.
По расчётам ВШЭ, дополнительные доходы легального бизнеса за первый год составят более 8 млрд рублей, а за шесть лет — свыше 50 млрд. Таким образом, система не только не бьёт по карману потребителя, но и помогает честным производителям.
Ранее Life.ru писал, что в конце 2025 года зелёный чай прибавил в цене 7,5%, чёрный — 6,6%, а фруктовые и травяные сорта подорожали до 10%. Самый заметный скачок случился в ноябре — люди активно покупали чай в подарок к Новому году. В 2026 году цены тоже будут расти. Причин несколько. Во-первых, чай дорожает на мировом рынке: производители тратят больше на удобрения, топливо и перевозки, а из-за погодных аномалий сырьё стало хуже, да и урожаи меньше. Во-вторых, меняется спрос — в Китае и Индии пьют всё больше чая, поэтому на экспорт остаётся меньше.
Всё самое важное о деньгах, курсах валют и мировой экономике — в разделе «Экономика» на Life.ru.