«Существенно ниже инфляции»: в ЦРПТ объяснили, почему чай не подорожает из-за маркировки

Ранее Life.ru писал, что в конце 2025 года зелёный чай прибавил в цене 7,5%, чёрный — 6,6%, а фруктовые и травяные сорта подорожали до 10%. Самый заметный скачок случился в ноябре — люди активно покупали чай в подарок к Новому году. В 2026 году цены тоже будут расти. Причин несколько. Во-первых, чай дорожает на мировом рынке: производители тратят больше на удобрения, топливо и перевозки, а из-за погодных аномалий сырьё стало хуже, да и урожаи меньше. Во-вторых, меняется спрос — в Китае и Индии пьют всё больше чая, поэтому на экспорт остаётся меньше.