Роскосмос: метеоспутник «Электро-Л» № 5 успешно выведен на орбиту

Гидрометеорологический спутник «Электро-Л» № 5 успешно выведен на орбиту. Он был запущен с космодрома Байконур в 11:52 мск на ракете-носителе «Протон-М» с разгонным блоком ДМ-03.

Гидрометеорологический спутник «Электро-Л» № 5 успешно выведен на орбиту. Он был запущен с космодрома Байконур в 11:52 мск на ракете-носителе «Протон-М» с разгонным блоком ДМ-03, сообщается в Telegram-канале Роскосмоса.

Примерно через 10 минут после старта разгонный блок с аппаратом отделились от третьей ступени ракеты. Выведение спутника на геостационарную орбиту на высоту более 35 тысяч километров заняло 6 часов 37 минут. В течение этого времени ДМ-03, разработанный РКК «Энергия», трижды включал двигательную установку для корректировки траектории.

Ракета-носитель «Протон-М», производимая Центром Хруничева, и разгонный блок ДМ-03 оснащены системами управления, разработанными Научно-производственным центром автоматики и приборостроения имени академика Пилюгина.

Ранее также сообщалось, что разгонный блок «Фрегат» вывел на орбиту 52 спутника, запущенных с космодрома Восточный.