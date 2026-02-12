Роскосмос: метеоспутник «Электро-Л» № 5 успешно выведен на орбиту

Примерно через 10 минут после старта разгонный блок с аппаратом отделились от третьей ступени ракеты. Выведение спутника на геостационарную орбиту на высоту более 35 тысяч километров заняло 6 часов 37 минут. В течение этого времени ДМ-03, разработанный РКК «Энергия», трижды включал двигательную установку для корректировки траектории.