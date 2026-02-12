Екатерина Гусева назвала Миледи в «Мушкетерах» невинной жертвой

Прошедшая в Театре Моссовета премьера музыкальной постановки «Три мушкетера» произвела неожиданный эффект — зрители бросились перечитывать оригинал — роман Дюма.
От знаменитой киногероини Маргариты Тереховой в спектакле остались только золотистые кудри и клеймо на плече в виде лилии.
Постановка начинается с того, чем завершается книга — с разрешения конфликта. В сцене суда и оглашения приговора злодейке-миледи (она же Анна де Бейль, Шарлотта Баксон, баронесса Шеффилд и графиня де Ла Фер) участвует группа из нескольких мужчин: мушкетеры, палач из Лилля, лорд Винтер.
И тут неожиданно Миледи обращается к Д’Артаньяну, напоминая ему, что у них были ночи любви. На вопросы, правда ли это, молодой гасконец отвечает друзьям утвердительно…
"Я внимательно заново перечитал роман и написал свою инсценировку, — рассказывает aif.ru режиссер, художественный руководитель Театра Моссовета, заслуженный деятель искусств РФ Евгений Марчелли. — Мы сразу ушли от понимания того, что Миледи — это злодейка. Она немножко человек детдома, она на бьется за место под солнцем, за место в этой жизни…
А вообще «Три мушкетёра» — это роман, который можно растянуть на целый сериал. Каждая сцена — отдельный содержательный сюжет. Самая известная нашим зрителям и захватывающая линия — это история с подвесками, подаренными Королевой Франции Анной Австрийской Герцогу Бэкингему. Мне показалось, что за основу нужно взять именно ее".
«Фильм “Д’Артаньян и три мушкетёра” я знаю практически наизусть с детства, — рассказывает заслуженная артистка РФ, актриса Театра Моссовета Екатерина Гусева, исполнительница роли Миледи. — Фильм кардинально отличается от романа — это какая-то другая история, более легкомысленная, более веселая, про дружбу и любовь. А вот дружбы и любви я в романе как раз и не нашла. Но слов из романа-то не выкинешь, как и обстоятельства, про которые говорится в книге.
Миледи у Дюма — не только красивая девушка, но и умная. Интересная судьба…
Мне кажется, Миледи — какая-то невинная жертва изначально, загубленная душа. Как она оказалась у Кардинала? Где еще можно спрятаться, если не в монастыре, то под крылом какой-то сильной руки".
Следующие показы музыкальной постановки «Три мушкетера» пройдут 15 и 28 февраля, а затем 6 и 27 марта.