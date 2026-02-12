Екатерина Гусева назвала Миледи в «Мушкетерах» невинной жертвой

Напомним, по сюжету романа «Три мушкетёра» Дюма д’Артаньян встречает в Париже женщину, которую видел и в Менге, и в английском порту, и начинает следовать за ней, в результате, став свидетелем её ссоры с неким англичанином. Происходит вызов на дуэль, причем четверную. На дуэли мушкетёры и д’Артаньян побеждают англичан, а лорд Винтер, которого д’Артаньян пощадил, знакомит его с прелестной дамой, с которой ссорился днем ранее. Она оказывается вдовой покойного брата лорда — леди Кларик, которую все зовут просто Миледи. Д’Артаньян, не забывая о своей возвышенной любви к Констанции, влюбляется и в Миледи, но от её служанки Кэтти (в свою очередь влюбившейся в самого гасконца) узнает, что Миледи ненавидит д’Артаньяна. Во-первых, молодой человек мог убить лорда Винтера, сделав Миледи богатой наследницей его состояния, но не сделал этого, во-вторых, из-за д’Артаньяна Миледи впала в немилость у кардинала, что выдает её причастность к делу о подвесках (тем более, что о леди Кларик упоминал и Бэкингем). Кроме того, становится ясно, что Миледи что-то знает о похищении Констанции. Выяснив при этом, что Миледи сама влюблена в графа де Варда, д’Артаньян решается на дерзкую интригу: он, получив от Кэти письма Миледи к графу де Варду, приходит на свидание вместо графа и, пользуясь темнотой, проводит ночь с Миледи, а наутро присылает от имени графа дерзкое письмо, вызывающее у Миледи ненависть к якобы отвергнувшему её графу. Она решает покончить с де Вардом руками д’Артаньяна и проводит с ним ночь. Но д’Артаньян, очарованный своей любовницей, неосторожно признается в своём обмане, вызывает гнев Миледи и случайно, в пылу ссоры порвав на ней пеньюар, обнаруживает у неё на плече клеймо. С помощью Кэти молодому человеку удается спастись, он приходит к Атосу, и они, сопоставив детали, понимают, что Миледи является той самой женщиной из рассказа Атоса…