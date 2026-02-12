Уфимцев просят убрать автомобили из-за уборки снега

В уфимском Кузнецовском затоне на три дня объявлена уборка снега. Как сообщил руководитель администрации Кировского района Илвир Нурдавлятов, спецтехника выйдет на нечетную сторону бульвара Назара Наджми и на улицу Просвещения. Работы затронут парковочные карманы и придомовые территории многоквартирных домов.
Глава района обратился к автомобилистам с просьбой освободить эти участки. Оставленный транспорт будут перемещать на штрафстоянку.
Пешеходов также призвали соблюдать осторожность, а водителей не приближаться к работающей снегоуборочной технике.
