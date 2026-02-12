Позднякова: 13 февраля в Москве ожидается до трети месячной нормы осадков

«Сейчас в столичном регионе погоду определяет западный циклон, центр которого располагается где-то над Польшей, поэтому снегопады не такие интенсивные, как были некоторое время назад. В ночь на 12 февраля мы попали под влияние тёплого атмосферного фронта, и у нас прошёл снег, высота снежного покрова к утру увеличилась от 2 до 4 сантиметров. Снегопад, который начался днем, по интенсивности можно отнести к категории “сильный снег”, но речь не идет о количестве осадков», — объяснила синоптик.