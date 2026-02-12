Позднякова: 13 февраля в Москве ожидается до трети месячной нормы осадков

В пятницу, 13 февраля в столичном регионе может выпасть до трети месячной нормы осадков. О том, как долго в Москве и Подмосковье будет идти снегопад, aif.ru сообщила ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова.
«Сейчас в столичном регионе погоду определяет западный циклон, центр которого располагается где-то над Польшей, поэтому снегопады не такие интенсивные, как были некоторое время назад. В ночь на 12 февраля мы попали под влияние тёплого атмосферного фронта, и у нас прошёл снег, высота снежного покрова к утру увеличилась от 2 до 4 сантиметров. Снегопад, который начался днем, по интенсивности можно отнести к категории “сильный снег”, но речь не идет о количестве осадков», — объяснила синоптик.
Снегопад продолжится в пятницу, 13 февраля.
«В ночь на 13 февраля ситуация практически сохранится. Снегопад продолжится, но с разной интенсивностью. Предполагается, что может выпасть от 2 до 5 миллиметров осадков. Наиболее интенсивный снегопад ожидается в период с 3 до 6 утра, но это уже будет категория такого мокрого снега, потому что температура воздуха начнёт постепенно переходить отметку 0 градусов. К 21 часу по Москве и области может выпасть где-то в пределах 10−15 миллиметров осадков, что составляет до 30% от месячной нормы. Норма в феврале — 44 миллиметра», — отметила эксперт.
