Новым директором ростовского УМФЦ назначен Денис Барсуков

Ранее он работал в молодежной политике и администрации губернатора.

Источник: Комсомольская правда

Директором Уполномоченного многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Ростовской области стал Денис Барсуков. Об этом в четверг, 12 февраля, сообщили в Министерстве цифрового развития, информационных технологий и связи Донского региона.

До назначения Барсуков с октября 2021 года работал консультантом в приемной заместителя губернатора Ростовской области. А с февраля 2022-го занимал пост заместителя председателя областного комитета по молодежной политике.

В региональном Минцифры отметили: у нового руководителя есть опыт в оптимизации госуслуг и развитии сервисов для населения.

