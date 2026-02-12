Новым директором ростовского УМФЦ назначен Денис Барсуков

Директором Уполномоченного многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Ростовской области стал Денис Барсуков. Об этом в четверг, 12 февраля, сообщили в Министерстве цифрового развития, информационных технологий и связи Донского региона.
До назначения Барсуков с октября 2021 года работал консультантом в приемной заместителя губернатора Ростовской области. А с февраля 2022-го занимал пост заместителя председателя областного комитета по молодежной политике.
В региональном Минцифры отметили: у нового руководителя есть опыт в оптимизации госуслуг и развитии сервисов для населения.
