СМИ: Лариса Долина может столкнуться с трудностями из-за прописки в Лефортове

СМИ сообщили, что Лариса Долина оформила новую регистрацию 25 декабря 2025 года, выбрав квартиру в пятиэтажном доме 1961 года постройки площадью около 50 квадратных метров. Рыночная стоимость такого жилья оценивается примерно в 18 миллионов рублей. По данным журналистов, эту квартиру Долина приобрела около 20 лет назад, но никогда там не жила.