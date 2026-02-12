СМИ: Лариса Долина может столкнуться с трудностями из-за прописки в Лефортове

Певица Лариса Долина может столкнуться с определенными трудностями из-за своей новой прописки в Лефортово, где проживают ее дочь и внучка. Об этом пишет «МК».
Теперь певице будет сложнее воспользоваться услугами бесплатной медицины. Также ей будет непросто голосовать, так как для этого потребуется ехать по адресу регистрации.
Эксперты считают, что если родственники Долиной решат продать квартиру, потенциальный покупатель может насторожиться, увидев в списке зарегистрированных артистку. На фоне громкого скандала, который, скорее всего, не забудется в ближайшее время, не каждый захочет приобретать жилье у певицы.
По информации «МК», Долина намеренно не зарегистрировалась в своем доме в Подмосковье, так как это может привести к потере части ее пенсии.
Долина получила регистрацию в квартире в районе Лефортово. В этом районе ей принадлежит двухкомнатная квартира в пятиэтажном доме. Агент по недвижимости Константин Муравьев предположил, сколько сейчас может стоить такая недвижимость.
СМИ сообщили, что Лариса Долина оформила новую регистрацию 25 декабря 2025 года, выбрав квартиру в пятиэтажном доме 1961 года постройки площадью около 50 квадратных метров. Рыночная стоимость такого жилья оценивается примерно в 18 миллионов рублей. По данным журналистов, эту квартиру Долина приобрела около 20 лет назад, но никогда там не жила.