Как ИИ меняет литературу: фантаст Лукьяненко раскрыл правду о нейросетях

«Сегодня искусственный интеллект — это лишь нейросетевая программа, которая пока только имитирует интеллект. Я еще лет 30 назад описывал такое в своих романах. Эти нейросетевые программы не думают, а просто собирают любую вещь — хоть песню, хоть паровоз — из огромных баз данных, как из кубиков Лего», — отметил Лукьяненко.