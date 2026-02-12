Как ИИ меняет литературу: фантаст Лукьяненко раскрыл правду о нейросетях

Фантаст Сергей Лукьяненко поделился своим мнением о роли искусственного интеллекта в литературе. Писатель рассказал KP.RU, ждать ли от ИИ-технологий литературных шедевров.
«Сегодня искусственный интеллект — это лишь нейросетевая программа, которая пока только имитирует интеллект. Я еще лет 30 назад описывал такое в своих романах. Эти нейросетевые программы не думают, а просто собирают любую вещь — хоть песню, хоть паровоз — из огромных баз данных, как из кубиков Лего», — отметил Лукьяненко.
По его словам, нейросеть может сымитировать стиль, но не может создать нечто по-настоящему новое. Примером этого стал его эксперимент с произведением Александра Грина «Ассоль». Лукьяненко попросил ИИ адаптировать его в стиле киберпанка и космооперы. Хотя нейросеть справилась с задачей, это были всего лишь переработки, а не оригинальные произведения.
«Если попросить нейросеть сочинить неповторимую историю о мечте и любви, она не сделает новую “Ассоль”. Она будет с чего-то ее драть. Так что пока нейросеть убивает авторов массовой литературы, которые и сами, в общем, пишут на том же уровне…», — уточнил писатель.
Ранее Лукьяненко предостерег общество от повторения сюжета «Терминатора». По его мнению, искусственный интеллект, несмотря на свои способности, может привести к опасным последствиям.