В Театре на Юго-Западе пройдет спектакль-посвящение Кладвии Шульженко

Начало Великой Отечественной войны застало певицу на гастролях в Ереване. Она добровольно вступила в ряды действующей Красной армии. Их с Коралли оркестр стал Фронтовым джаз-оркестром Ленинградского военного округа (в 1942 году джаз-ансамбль при ленинградском Доме Красной Армии имени С. М. Кирова), с которым певица сотни раз пела для бойцов Ленинградского фронта. Её песни звучали на передовой и в госпиталях. В конце 1941 года в её репертуаре появилась ставшая впоследствии легендарной песня польского композитора Ежи Петерсбурского «Синий платочек», обретшая в 1942 году новый текст Михаила Максимова (в том же году вошла в фильм «Концерт фронту»). Журналисты писали, что окончательное творческое кредо Шульженко, её художественная тема и лирическая героиня сформировались именно в военные годы, поскольку в репертуаре артистки больше не было «случайных» песен. На самом же деле песни по-прежнему были разными, просто Шульженко научилась делать их «своими».