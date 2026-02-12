В Театре на Юго-Западе пройдет спектакль-посвящение Кладвии Шульженко

В год 120-летия Клавдии Шульженко Театр на Юго-Западе совместно с популярным актером Анатолием Журавлевым представит спектакль «Клавдия», посвященный народной артистке СССР, великой Клавдии Ивановне Шульженко.
"Спектакль Анатолия Журавлева расскажет о жизненном и творческом пути Клавдии Ивановны, — рассказывает aif.ru директор театра Дмитрий Берестов. — О том, как она только-только обретала собственный неповторимый голос, о первых успехах и трудностях. Сотрудничество с Анатолием Журавлёвым началось в 2025 году, после его участия в квартирнике у Антона Белова. Это камерные концерты, которые проходят в Арт-Кафе нашего театра.
Важно отметить, что Клавдия Шульженко — участница Великой Отечественной войны. Этот факт ее биографии стал для нас решающим при выборе спектакля для проекта «Мы+»,
предоставляющего сцену для лучших независимых постановок. Начало боевых действий застало ее на гастролях в Ереване, но она почти сразу добровольно вступила в ряды Красной армии. Клавдия Ивановна давала концерты на протяжении всего периода войны — всего их было больше полутысячи! Поэтому Театр на Юго-Западе считает своим долгом отдать дань уважения великой артистке. Мы сохраняем память о ней и продолжаем ее дело, так же оказывая поддержку бойцам специальной военной операции".
Напомним, Клавдия Шульженко родилась 11 (24) марта 1906 года в Харькове. Отец Иван Иванович Шульженко работал бухгалтером Главного управления железной дороги.
Исполнять народные песни начала с конца 1910-х годов. Нотной грамоте и пению обучалась частным образом у профессора Харьковской консерватории Н. Л. Чемезова. В 1923 году стала артисткой Харьковского театра драмы под руководством Н. Н. Синельникова. В том же году дебютировала как певица, исполнив романс «Звёзды на небе» в спектакле «Казнь». Принимала участие во всех дивертисментах, даваемых в театре, параллельно выступая в рабочих клубах и на летних эстрадных площадках города. Исполнявшиеся ею в этот период «Шахта № 3» и «Песня о кирпичном заводе» считаются первыми образцами современной бытовой песни. Летом 1925 года начала работать в Краснозаводском драматическом театре Харькова. В 1927 композитор Юлий Мейтус специально для неё написал несколько новых произведений («Красный мак», «Красная армия», «Гренада»), которые вскоре стали популярными.
В мае 1928 года состоялся её певческий дебют на сцене Мариинского театра в Ленинграде на концерте, посвящённом Дню печати.
С 1937 года Клавдия Шульженко вместе с мужем Владимиром Коралли выступали в Ленинградском джаз-оркестре под управлением трубача и дирижёра Алексея Семёнова. В январе 1940 года Шульженко и Коралли стали художественными руководителями этого оркестра, а Алексей Семёнов — его музыкальным руководителем. Ленинградский джаз-ансамбль под руководством Клавдии Шульженко и Владимира Коралли приобрёл большую популярность и просуществовал до 12 сентября 1945 года.
Начало Великой Отечественной войны застало певицу на гастролях в Ереване. Она добровольно вступила в ряды действующей Красной армии. Их с Коралли оркестр стал Фронтовым джаз-оркестром Ленинградского военного округа (в 1942 году джаз-ансамбль при ленинградском Доме Красной Армии имени С. М. Кирова), с которым певица сотни раз пела для бойцов Ленинградского фронта. Её песни звучали на передовой и в госпиталях. В конце 1941 года в её репертуаре появилась ставшая впоследствии легендарной песня польского композитора Ежи Петерсбурского «Синий платочек», обретшая в 1942 году новый текст Михаила Максимова (в том же году вошла в фильм «Концерт фронту»). Журналисты писали, что окончательное творческое кредо Шульженко, её художественная тема и лирическая героиня сформировались именно в военные годы, поскольку в репертуаре артистки больше не было «случайных» песен. На самом же деле песни по-прежнему были разными, просто Шульженко научилась делать их «своими».
За время блокады Ленинграда она дала свыше 500 концертов для солдат. Благодаря исполнению фронтовых песен «Синий платочек», «Давай закурим» и других Шульженко получила всесоюзное признание. На сцене Ленинградского Дома Красной Армии 12 июля 1942 года состоялся 500-й концерт певицы и Фронтового джаз-ансамбля. С ним она гастролировала в действующих войсках на протяжении всей войны.
С 1943 года — в Москве, артистка Всероссийского гастрольно-концертного объединения, затем Москонцерта. С лета 1945 года певица стала выступать сольно. Гастролировала за рубежом.
После войны продолжила свою концертную деятельность. В 1947 году в её репертуаре появилась ставшая впоследствии широко известной песня «Друзья-однополчане».