Впервые вышедшая замуж 48-летняя Анфиса Чехова мечтает родить сама без ЭКО

Телеведущая Анфиса Чехова, вышедшая недавно замуж за 44-летнего продюсера Александра Златопольского, призналась, что хочет подарить своему мужчине наследника. Пара мечтает о совместном ребёнке. Сейчас Чеховой 48 лет, но, по её словам, она готова родить естественным путём без процедуры ЭКО.

Источник: Life.ru

«В моём возрасте, дай Бог, одного бы ребёнка родить. Я не могу сказать, что я противница суррогатного материнства или ЭКО. Но сама лично я бы не хотела к этому прибегать. Мне это неблизко. Я бы хотела родить сама, естественным путём. Пока ещё такая возможность имеется», — поделилась ведущая в беседе с kp.ru.

Напомним, 48-летняя телеведущая Анфиса Чехова впервые вышла замуж. Её избранник — продюсер Александр Златопольский. Свадьба прошла в «Барвиха Luxury Village» на Рублёвке. Новоявленный муж телезвезды рассказал, что на свадьбе присутствовали дети супругов и его бывшая жена Наталья Донская. По его словам, все поддерживают дружеские отношения и проводят время вместе. Сейчас супруги проводят медовый месяц в Москве, но в конце февраля они отправятся в поездку в Париж.

