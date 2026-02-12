Впервые вышедшая замуж 48-летняя Анфиса Чехова мечтает родить сама без ЭКО

«В моём возрасте, дай Бог, одного бы ребёнка родить. Я не могу сказать, что я противница суррогатного материнства или ЭКО. Но сама лично я бы не хотела к этому прибегать. Мне это неблизко. Я бы хотела родить сама, естественным путём. Пока ещё такая возможность имеется», — поделилась ведущая в беседе с kp.ru.
Напомним, 48-летняя телеведущая Анфиса Чехова впервые вышла замуж. Её избранник — продюсер Александр Златопольский. Свадьба прошла в «Барвиха Luxury Village» на Рублёвке. Новоявленный муж телезвезды рассказал, что на свадьбе присутствовали дети супругов и его бывшая жена Наталья Донская. По его словам, все поддерживают дружеские отношения и проводят время вместе. Сейчас супруги проводят медовый месяц в Москве, но в конце февраля они отправятся в поездку в Париж.
Скандалы, премьеры и закулисная жизнь звёзд — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.