Впервые вышедшая замуж 48-летняя Анфиса Чехова мечтает родить сама без ЭКО

«В моём возрасте, дай Бог, одного бы ребёнка родить. Я не могу сказать, что я противница суррогатного материнства или ЭКО. Но сама лично я бы не хотела к этому прибегать. Мне это неблизко. Я бы хотела родить сама, естественным путём. Пока ещё такая возможность имеется», — поделилась ведущая в беседе с kp.ru.