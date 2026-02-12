Пленный боец ВСУ пошел на штурм украинских укреплений в Запорожской области

Зачистка блиндажей состоялась в лесопосадках у недавно освобожденного села Зализничное. Отмечается, что Гринько показал российским бойцам безопасные маршруты на карте, а затем вместе с группой выдвинулся на штурм позиций, которые простреливались пулеметчиками. Зайдя в тыл блиндажа, он спустился внутрь со снарядом в руках и после короткого предупреждения на украинском языке бросил его внутрь.