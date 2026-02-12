Пленный боец Вооруженных сил Украины Александр Гринько добровольно присоединился к российским штурмовикам и участвовал в зачистке блиндажей своих бывших сослуживцев в Запорожской области. Об этом сообщает сайт телеканала «Звезда».
Зачистка блиндажей состоялась в лесопосадках у недавно освобожденного села Зализничное. Отмечается, что Гринько показал российским бойцам безопасные маршруты на карте, а затем вместе с группой выдвинулся на штурм позиций, которые простреливались пулеметчиками. Зайдя в тыл блиндажа, он спустился внутрь со снарядом в руках и после короткого предупреждения на украинском языке бросил его внутрь.
«Они молчат. Я решил закинуть. Открыл занавеску и закинул в блиндаж, и он там взорвался», — сказал Гринько.
В результате взрыва был ликвидирован один из командиров украинских подразделений.
На допросе пленный заявил, что пошел на такой шаг из-за недовольства условиями службы. Он рассказал, что простые солдаты находились на позициях без боеприпасов, воды и еды, а обещания высшего командования оставались пустыми.
Штурмовик с позывным Доктор уточнил, что в ходе боя девять украинских военных были уничтожены, один сдался в плен. По его словам, после подавления огня группа действовала под прикрытием, когда вражеские дроны временно прекратили атаки.
Ранее блогер Юрий Подоляка заявил, что войска РФ вклиниваются в оборону ВСУ у Белицкого под Добропольем.