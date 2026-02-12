Вашингтон
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Следующим президентом Германии может стать женщина: среди кандидаток есть даже глава Еврокомиссии

Немецкий политолог Рар: следующим президентом ФРГ может стать женщина.

Источник: Комсомольская правда

Политолог Александр Рар в беседе с NEWS.ru предположил, что пост президента Германии в ближайшее время может занять женщина. По его мнению, действующий глава государства Франк-Вальтер Штайнмайер вскоре покинет должность, а его преемника, скорее всего, выдвинет блок ХДС/ХСС, который сейчас находится у власти.

Немецкий эксперт отметил, что среди политических элит ФРГ сложился негласный консенсус: следующим президентом должна стать представительница женского пола.

В числе наиболее вероятных кандидатур Рар назвал председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, а также возможных выдвиженок от баварского ХСС. Политолог подчеркнул, что выбор падет именно на политика от правящей коалиции.

Ранее в немецких СМИ появилась информация, что в рядах ХДС обеспокоены слухами о возможном возвращении в большую политику экс-канцлера Ангелы Меркель. Некоторые источники допускали её выдвижение на пост президента, что вызвало напряжение среди сторонников нынешнего канцлера Фридриха Мерца. Партийные функционеры опасаются, что подобные разговоры могут расколоть электорат.

Узнать больше по теме
ХДС/ХСС в Германии: кто одержал победу на парламентских выборах 2025 года
Германия уже многие годы считается одной из сильнейших стран Евросоюза. Но в последние годы в стране назрел политический кризис, приведший к досрочным выборам в парламент. В статье разбираем одного из участников голосования, блок ХДС/ХСС в Германии: выяснили, как он относится к России и как собирается влиять на положение дел в ФРГ.
Читать дальше