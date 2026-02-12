Следующим президентом Германии может стать женщина: среди кандидаток есть даже глава Еврокомиссии

Политолог Александр Рар в беседе с NEWS.ru предположил, что пост президента Германии в ближайшее время может занять женщина. По его мнению, действующий глава государства Франк-Вальтер Штайнмайер вскоре покинет должность, а его преемника, скорее всего, выдвинет блок ХДС/ХСС, который сейчас находится у власти.
Немецкий эксперт отметил, что среди политических элит ФРГ сложился негласный консенсус: следующим президентом должна стать представительница женского пола.
В числе наиболее вероятных кандидатур Рар назвал председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, а также возможных выдвиженок от баварского ХСС. Политолог подчеркнул, что выбор падет именно на политика от правящей коалиции.
Ранее в немецких СМИ появилась информация, что в рядах ХДС обеспокоены слухами о возможном возвращении в большую политику экс-канцлера Ангелы Меркель. Некоторые источники допускали её выдвижение на пост президента, что вызвало напряжение среди сторонников нынешнего канцлера Фридриха Мерца. Партийные функционеры опасаются, что подобные разговоры могут расколоть электорат.