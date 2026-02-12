Грузооборот порта Ростов-на-Дону упал более чем вдвое в январе

Грузооборот порта Ростова-на-Дону сократился более чем в два раза в январе 2026 года по сравнению с первым месяцем предыдущего года. Такие данные приводит Ассоциация морских торговых портов в свежей статистике.
За первый месяц года через ростовский порт перевалили всего 0,4 млн тонн грузов. Это на 54,9 процента меньше, чем год назад.
В целом по России грузооборот морских портов в январе снизился на 7 процентов и составил 66,9 млн тонн. Сухие грузы потеряли 10,4 процента, наливные — 3,8 процента.
Сильнее всего просели пищевые наливные грузы — минус 50,5 процента. Также значительно упали черные металлы (минус 20,9 процента) и зерно (минус 14,5 процента). При этом руда выросла на 7 процентов, паромные грузы прибавили почти 38 процентов.
Азово-Черноморский бассейн показал снижение на 26,7 процента — до 16 млн тонн. Кроме Ростова, серьезные потери понесли порты Кавказ (минус 49,8 процента), Тамань (минус 35,7 процента) и Туапсе (минус 35,3 процента). Грузооборот Новороссийска сократился на 17,9 процента.
