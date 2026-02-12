БЖД сообщила об остановке поезда Витебск-Минск в пути из-за пассажира

Поезд Витебск — Минск задержался в пути из-за выходки пассажира. Подробности рассказали в пресс-службе Белорусской железной дороги.
Инцидент произошел в поезде Витебск — Минск (№ 713). Из-за действий одного из пассажиров состав остановили на станции Жодино. Со станции поезд отправился в 19.11.
— На конечную станцию поезд приедет с задержкой ориентировочно один час, — прокомментировали в БЖД.
Задержка поезда в пути вызвала сбой в расписании и других пассажирских составов: поезд Крупки — Минск, задержится в пути примерно на 35 минут, поезд Москва — Минск — примерно на 25 минут.
Тем временем посольство Беларуси заявило о приостановке вылетов на Кубу.