БЖД сообщила об остановке поезда Витебск-Минск в пути из-за пассажира

БЖД: поезда Витебск-Минск задержался в пути на час из-за выходки пассажира.

Источник: Комсомольская правда

Поезд Витебск — Минск задержался в пути из-за выходки пассажира. Подробности рассказали в пресс-службе Белорусской железной дороги.

Инцидент произошел в поезде Витебск — Минск (№ 713). Из-за действий одного из пассажиров состав остановили на станции Жодино. Со станции поезд отправился в 19.11.

— На конечную станцию поезд приедет с задержкой ориентировочно один час, — прокомментировали в БЖД.

Задержка поезда в пути вызвала сбой в расписании и других пассажирских составов: поезд Крупки — Минск, задержится в пути примерно на 35 минут, поезд Москва — Минск — примерно на 25 минут.

Тем временем посольство Беларуси заявило о приостановке вылетов на Кубу.