Умерла актриса из сериалов «Интерны» и «Папины дочки» Галина Фёдорова

В Москве на 91-м году жизни скончалась заслуженная артистка РСФСР Галина Федорова. Зрителям она запомнилась по ролям в сериалах «Интерны» и «Папины дочки». О ее смерти сообщили в Рязанском театре драмы, где она проработала почти 30 лет.