Умерла актриса из сериалов «Интерны» и «Папины дочки» Галина Фёдорова

В Москве на 91-м году жизни скончалась заслуженная артистка РСФСР Галина Федорова. Зрителям она запомнилась по ролям в сериалах «Интерны» и «Папины дочки». О ее смерти сообщили в Рязанском театре драмы, где она проработала почти 30 лет.
Федорова служила в Рязанском государственном театре драмы с 1963 по 1991 год. На его сцене она воплотила десятки образов и стала настоящей легендой местного театрального сообщества. В начале 2000-х актриса пришла в кино, снималась в комедийных ситкомах, драме «Русские бабы» и других проектах.
Федорова также поработала кастинг-директором студии «Мосфильм» в Рязанской области, она помогала начинающим артистам получить первые роли. Коллеги называли ее добрым и преданным делу человеком, всегда готовым прийти на помощь.
В театре она возглавляла профсоюзную организацию, а в Рязанском отделении Союза театральных деятелей курировала военно-патриотическое направление. Знакомые и ученики вспоминают ее неиссякаемую энергию и отзывчивость, которые она сохраняла до последних дней.
Читайте также: «Названа причина смерти российского актера Андрея Бура».