Симоньян вручит первую премию имени Кеосаяна 12 февраля

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в четверг, 12 февраля, сообщила, что выплатит первую премию имени покойного супруга Тиграна Кеосаяна в ближайшие дни. Эти деньги ее получат воспитательница Лия Галеева и музыкальный работник Людмила Платонова, которые защитили воспитанников детского сада в Оренбургской области от мужчины с ножом.
— Сегодня я только получила их банковские реквизиты. Одной воспитательнице я отправлю один миллион рублей сегодня, а второй отправлю завтра, так как банк не разрешает в один день отправлять больше чем один миллион, — отметила журналистка в беседе с РИА Новости.
Маргарита Симоньян учредила премию имени своего мужа 7 февраля, после того как узнала об истории двух педагогов, защитивших детский сад в Оренбургской области от нападения. Она подчеркнула, что будет присуждать и выдавать премию «просто хорошим, правильным людям» без какого-либо жюри. По словам журналистки, выплата в размере миллиона рублей будет выдаваться по мере появления «таких историй и таких людей» по меньшей мере 10 раз в год.