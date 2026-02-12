Симоньян вручит первую премию имени Кеосаяна 12 февраля

Маргарита Симоньян учредила премию имени своего мужа 7 февраля, после того как узнала об истории двух педагогов, защитивших детский сад в Оренбургской области от нападения. Она подчеркнула, что будет присуждать и выдавать премию «просто хорошим, правильным людям» без какого-либо жюри. По словам журналистки, выплата в размере миллиона рублей будет выдаваться по мере появления «таких историй и таких людей» по меньшей мере 10 раз в год.