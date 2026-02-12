В Омске решили бороться с мошенниками с помощью музыки

Инициаторы проекта отмечают: в условиях, когда аферисты постоянно меняют схемы и отлично воздействуют на психику жертв, важно донести важную для людей информацию о кибер-безопасности через понятные и хорошо запоминающиеся форматы, в том числе музыкальные.