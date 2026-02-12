В Омске решили бороться с мошенниками с помощью музыки

В Омске запущен необычный социальный проект. Разработчики записали музыкальный трек, способный бороться с телефонным мошенничеством.
О необычном проекте рассказали в отделении Омск Банка России. Как говорится в сообщении, задача запоминающейся музыкальной композиции — сработать как стоп-сигнал при разговоре с мошенником.
Инициаторы проекта отмечают: в условиях, когда аферисты постоянно меняют схемы и отлично воздействуют на психику жертв, важно донести важную для людей информацию о кибер-безопасности через понятные и хорошо запоминающиеся форматы, в том числе музыкальные.
В частности, в антимошеннической композиции использован хорошо запоминающийся ритм и повторяющаяся рефреном фраза «Не говори им код». Интересно, что и музыка, и слова песни написаны искусственным интеллектом.
Новость об антимошеннической музыке прокомментировали в УМВД по Омской области. По данным ведомства, в прошлом году омичи перечислили на счета мошенников более 1,5 млрд рублей.
