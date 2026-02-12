В России сельдь стала доступнее в четыре раза по сравнению с СССР

По его словам, сейчас килограмм солёной сельди стоит 200−250 рублей при средней зарплате 98 тысяч рублей. В 1984 году такая же рыба обходилась в 1,5 рубля при среднем заработке 169 рублей. Таким образом, доля цены килограмма сельди в современной зарплате оказалась в четыре раза ниже советской.
Зверев связал доступность рыбы с ростом вылова: в 2025 году объём добычи сельди увеличился на 24% и достиг почти 715 тысяч тонн. Это позволило снизить цены на внутреннем рынке. По данным ВАРПЭ, сельдь стала самой подешевевшей рыбой в прошлом году.
Ранее сообщалось, что ФАС проводит углублённый анализ структуры цены на рыбную продукцию. Только за 2025 год в рыбодобывающие компании и организации-поставщики было направлено 70 запросов.
Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.