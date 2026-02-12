В России сельдь стала доступнее в четыре раза по сравнению с СССР

По его словам, сейчас килограмм солёной сельди стоит 200−250 рублей при средней зарплате 98 тысяч рублей. В 1984 году такая же рыба обходилась в 1,5 рубля при среднем заработке 169 рублей. Таким образом, доля цены килограмма сельди в современной зарплате оказалась в четыре раза ниже советской.