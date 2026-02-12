Новиков: Путин решил стать разведчиком после просмотра фильма

Начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков рассказал, что Владимир Путин решил стать разведчиком после того, как посмотрел фильм об этой профессии.
«Популяризация профессий, конечно, в кино идет через то, что главный герой проделывает путь, он проходит из точки А в точку Б, развивается, достигает результатов. И как он это делает, если это зрителя увлекает, то это становится образцом для подражания», — приводит РИА Новости слова Сергея Новикова.
В качестве примера он привел ленту «Движение вверх». По словам Сергея Новикова, Владимир Путин решил стать разведчиком, посмотрев фильм, «великий фильм о разведчиках».
Отметим, президент РФ начал карьеру в разведке в 1975 году после выпуска из ЛГУ. Она завершилась в 1991-м, когда Владимир Путин уволился из КГБ в звании подполковника.
Ранее российский лидер рассказал, что у него появился интерес к разведке еще в юности, хотя изначально он мечтал о карьере летчика или моряка.