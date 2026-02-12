Симоньян вручит первую премию имени Кеосаяна воспитательницам из Оренбуржья

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян выплатит первую премию имени покойного мужа Тиграна Кеосаяна воспитательницам из оренбургского Бугуруслана Лие Галеевой и Людмиле Платоновой. Об этом она сообщила в интервью РИА Новости.
Стоит отметить, что именно две эти женщины встали на защиту детей, когда в один из садиков Бугуруслана ворвался неадекватный мужчина с ножом. Ужасный инцидент произошел 5 февраля.
«Сегодня я только получила их банковские реквизиты. Одной воспитательнице я отправлю один миллион рублей сегодня, а второй отправлю завтра, так как банк не разрешает в один день отправлять больше, чем один миллион», — сказала Симоньян.
Премию имени Кеосаяна главред учредила на прошлой неделе, после новости о нападении на детский сад. Лауреатов она будет определять лично. Награду планируют вручать не реже десяти раз в год.
Симоньян рассказала, что при жизни мужа они часто обсуждали, как могли бы помогать людям в сложных обстоятельствах. После его смерти у нее неожиданно появилась идея создать эту награду как продолжение их общих планов на жизнь.
Ранее главред RT сообщала о душещипательном деле, над которым она сейчас трудится. Журналистка отметила, что пишет книгу в память о Тигране Кеосаяне. Пока она не раскрывала название произведения. Однако заявила, что начало у книги уже есть.