Эффективность тренировок можно увеличить не только большим весом: реальный прогресс способен дать неожиданный лайфхак

Отдельно эксперты затронули тему психологического состояния любителей фитнеса. Если мысль о спортзале вызывает не подъем сил, а усталость и раздражение, с человеком все в порядке, и проблема чаще всего не в лени. Тренер Лариса Шейкина обратила внимание на то, что классические интенсивные тренировки плохо сочетаются с напряженным ритмом жизни современного горожанина.