Эффективность тренировок можно увеличить не только большим весом: реальный прогресс способен дать неожиданный лайфхак

Секрет продуктивных занятий спортом может скрываться не в увеличении весов, а в грамотном распределении отдыха. Глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина заявила в беседе с NEWS.ru, что чередование длинных и коротких пауз между подходами в рамках одного упражнения способно значительно повысить эффективность тренировок.
По словам эксперта, классический отдых продолжительностью около трех минут обычно применяется во время базовых упражнений: жима лежа, приседаний и подтягиваний. Длинные паузы помогают спортсмену сохранить рабочий вес, четкую технику и необходимое количество повторений, позволяя выполнить больший объем работы. Силина пояснила, что именно такой режим удерживает высокий уровень механического напряжения, которое напрямую стимулирует рост силы и мышечной массы.
При этом сокращение отдыха до 60−90 секунд усиливает общее утомление, и это тоже можно использовать во благо. Специалист отметила, что комбинация длинных и укороченных пауз в рамках одного упражнения дает двойной эффект при условии последовательного построения тренировки.
Отдельно эксперты затронули тему психологического состояния любителей фитнеса. Если мысль о спортзале вызывает не подъем сил, а усталость и раздражение, с человеком все в порядке, и проблема чаще всего не в лени. Тренер Лариса Шейкина обратила внимание на то, что классические интенсивные тренировки плохо сочетаются с напряженным ритмом жизни современного горожанина.